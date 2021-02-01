2021/02/01 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه وداعاً رفيقي ..إلى أن نلتقي قلبي معك , رفيقي حبيبي صديقي شريك حياتي الأمين.



سأبقى وفية على العهد والحب الذي ربطنا..وفية لمبادئك الشيوعية - الديمقراطية - الطبقية - وأخلاقك الإنسانية سابقى وفية لارثك النضالي الوطني والفكري الغزيرسابقى لك الى ان نلتقي متى شاء الإله ......قلبي معك وروحيطوبى لك شهيد الهجرة والتهّجير القسري الإستبدادي الأسدي ..خسرك الوطن المفجوع وثور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى أن نلتقي .. - مريم نجمه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى أن نلتقي .. - مريم نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).