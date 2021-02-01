موسكو تفرض القبضة الحديدية ضد تظاهرات أنصار معارض معتقل لديها

2021/02/01 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬ أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الروسية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬الأحد‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وأغلقت‭ ‬وسط‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العاصمة،‭ ‬فيما‭ ‬تشهد‭ ‬البلاد‭ ‬تظاهرات‭ ‬جديدة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬المعارض‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭.‬ بدا‭ ‬وسط‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬غطتها‭ ‬طبقة‭ ‬رقيقة‭ ‬من‭ ‬الثلج‭ ‬مثل‭ ‬قلعة‭ ‬محصنة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬العشرات‭ […]

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