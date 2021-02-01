ايران تستقبل وفد طالبان وتقترح عليه حكومة محاصصة أفغانية

2021/02/01 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬أفغانية‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬طالبان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬الأحد‭.‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬واشنطن‭ ‬ان‭ ‬طالبان‭ ‬اخلت‭ ‬بشروط‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬لاتزال‭ ‬المساعي‭ ‬القطرية‭ ‬مستمرة‭ ‬لاتمام‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الافغاني‭ ‬الحكومي‭ ‬والطالباني‭ .‬ ووصل‭ […]

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