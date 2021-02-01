مصر ترشح أبا الغيط لولاية ثانية

2021/02/01 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة توقع‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬يناقش‭ ‬مؤتمر‭ ‬وزارء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬يوم‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬مجمل‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬وموضوع‭ ‬ترشيح‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬امانة‭ ‬الجامعة‭ ‬العرب‭ ‬تستمر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ان‭ ‬احتمالات‭ ‬عقد‭ ‬موتمر‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬القادمة‭ ‬فى‭ ‬مارس‭ ‬المقدم‭ ‬اصبحت‭ ‬ضعيفة‭ […]

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