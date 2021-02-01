نيمار يعلق على بقائه ومبابي مع باريس سان جيرمان

2021/02/01 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب البرازيلي، نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان، عن أمله بالبقاء مع فريقه إلى ما بعد الموسم الحالي، ورؤية زميله، كيليان مبابي، لمستقبله أيضاً مع حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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