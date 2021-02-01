الطائي: خلافات الدوائر المتعددة في المناطق المتنازع عليها ستحول دون اجراء الانتخابات

2021/02/01 | 00:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان الخلافات حول الدوائر المتعددة في المناطق المتنازع عليها ومخيمات النازحين ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان معظم الكتل السياسية تحاول ايجاد ذريعة لتأجيل اجراء الانتخابات.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تحسم ملف مخيمات النزوح في كردستان والموصل، وهذه قد تستغل للاغراض الانتخابية وهو ماسيولد خلافات بين الاطراف السياسية هناك”.

واضاف ان “الدوائر المتعددة للمناطق المتنازع عليها ستخلق خلافا سياسيا بين الاكراد والعرب والتركمان في تلك المناطق ومن المرجح ان يعاد ترتيب الدوائر في تلك المناطق”.

ولفت الى ان “الكتل السياسية تحاول ايجاد ذرائع او قد تفتعل مشاكل تحول دون اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، وذلك من اجل اكمال الدورة النيابية الحالية وتسويف مطالب الشعب”.



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