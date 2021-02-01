2021/02/01 | 00:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذكرى "فاجعة شباط".. برلمان كوردستان يدعو لوحدة لوحدة الصف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/01 | 00:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بذكرى "فاجعة شباط".. برلمان كوردستان يدعو لوحدة لوحدة الصف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بذكرى "فاجعة شباط".. برلمان كوردستان يدعو لوحدة لوحدة الصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).