2021/02/01 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأثنين، القبض على أحد الارهابيين بعد ساعتين من دخوله نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات لواء المشاة 76 من القاء القبض على أحد الارهابيين في مخيم الجدعة جنوب الموصل بعد ساعتين من دخوله المدينة، بعد ان كان هاربا الى الاقليم".

واوضحت أن "المتهم هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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