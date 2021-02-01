برشلونة يثأر لنفسه ويكرم ضيفه بلباو بثنائية

2021/02/01 | 00:55 - المصدر: سفن سكاي

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ارتقى برشلونة الى وصافة ترتيب الدوري الاسباني عقب فوزه على اتليتك بلباو بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الكامب نو لصالح الجولة 21 من الدوري الاسباني.

و وصل برشلونة الى النقطة 40 بفضل هدفي ميسي (20) وغريزمان (74) بينما سجل هدف بلباو لاعب برشلونة جوردي البا في مرماه (49).

بينما تجمد رصيد بلباو عند النقطة 24 في المركز 11

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