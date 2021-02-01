بلاسخارت تبحث في طهران ضمانات نجاح الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية المقبلة

2021/02/01 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ التقى‭ ‬مستشار‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬للثورة‭ ‬الايرانية،‭ ‬علي‭ ‬أكبر‭ ‬ولايتي،‭ ‬ممثلة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬هينيس‭-‬بلاسخارت،التي‭ ‬تزور‭ ‬طهران‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ضمانات‭ ‬لانجاح‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬المقبلة‭ ‬واليات‭ ‬الرقابة‭ ‬الدولية‭ ‬مستطلعة‭ ‬رأي‭ ‬الايرانيين‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬الكفة‭ ‬الراجحة‭ ‬في‭ ‬الموازين‭ ‬السياسية‭ ‬بالعراق‭ ‬منذ‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬من‭ ‬البلد‭ .‬ وشدد‭ ‬ولايتي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ […]

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