المضحكات المبكيات

2021/02/01 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قبل أن تبدأ الانتخابات في العراق يجب أن يشعر العراقيون بأنها عملية مختلفة تماماً عمّا جرى في السابق من مضحكات مُبكيات اشترك فيها الامريكيون قبل انسحابهم والايرانيون بعدهم ومن وراء أولئك جميعاً، أذنابهم وأدواتهم، ليتم انتاج هذه التشكيلات التي جرّت على البلاد والعباد الخراب ولا تزال توغل في الدماء والأموال .كيف […]

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