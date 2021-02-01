2021/02/01 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قيود على السفر في أوروبا وكندا وفريق منظمة الصحة العالمية في ووهان باريس – الزمان قامر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رفضه فرض إغلاق وطني ثالث لاحتواء كوفيد-19، وهو أمر جاء بخلاف التوقعات ونصائح أكبر مستشاريه العلميين. وفضّل الرئيس البالغ 43 عاما تشديد القيود المفروضة أصلا على السفر والتسوّق خلال اجتماع لحكومته عُقد الجمعة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يقامر سياسيا برفضه الإغلاق التام) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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