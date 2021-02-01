ماكرون‭ ‬يقامر‭ ‬سياسيا برفضه‭ ‬الإغلاق‭ ‬التام

2021/02/01 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيود‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وكندا‭ ‬وفريق‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ووهان باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ قامر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عبر‭ ‬رفضه‭ ‬فرض‭ ‬إغلاق‭ ‬وطني‭ ‬ثالث‭ ‬لاحتواء‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬جاء‭ ‬بخلاف‭ ‬التوقعات‭ ‬ونصائح‭ ‬أكبر‭ ‬مستشاريه‭ ‬العلميين‭.‬ وفضّل‭ ‬الرئيس‭ ‬البالغ‭ ‬43‭ ‬عاما‭ ‬تشديد‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬أصلا‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬والتسوّق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬لحكومته‭ ‬عُقد‭ ‬الجمعة‭ […]

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