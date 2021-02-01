مع ارتفاع إصابات كورونا.. السعودية تلوّح بقيود جديدة

2021/02/01 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الأحد، من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات، في وقت خففت المملكة من وتيرة التلقيح على خلفية تأخّر الشحنات.

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