برشلونة يحقق فوزاً صعباً على بيلباو في الليغا

2021/02/01 | 01:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، فريقه لتحقيق الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 21 من الليغا.

وسجل لبرشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة (20)، وأنطوان جريزمان في الدقيقة (74)، بينما سجل جوردي ألبا بالخطأ في مرماه هدف أتلتيك بيلباو.

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بينما يتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر: كورة

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