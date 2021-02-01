تطور استخدام تقنية النانو - زهير الخويلدي

2021/02/01 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة " تقنية النانو، وهي معالجة وتصنيع المواد والأجهزة على نطاق الذرات أو مجموعات الذرات الصغيرة.



عادةً ما يُقاس "مقياس النانو" بالنانومتر، أو أجزاء المليار من المتر (النانو، الكلمة اليونانية التي تعني "قزم"، كونها مصدر البادئة)، وغالبًا ما تُظهر المواد المبنية بهذا المقياس خصائص فيزيائية وكيميائية مميزة تأثيرات ميكانيكية.



على الرغم من أن الأجهزة القابلة للاستخدام بهذا الحجم الصغير قد تستغرق ......





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