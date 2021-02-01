يضم رواد أعمال يافعين من دول عربية.. برنامج إسرائيلي لدعم المشاريع الناشئة

2021/02/01 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع عدد من رواد الأعمال العرب اليافعين، للمشاركة في برنامج أسبوعي لدعم المشاريع الناشئة في إسرائيل.

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