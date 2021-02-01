محمد صلاح يواصل تألقه في “البريميرليغ” ويحقق عدة أرقام قياسية

2021/02/01 | 01:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول عدة أرقام بتسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد (3-1) يوم الأحد، وذلك ضمن المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وعزز صلاح صدارته لترتيب قائمة هدافي “البريميرليغ” برصيد 15 هدفا موسعا الفارق إلى 3 أهداف عن ثنائي توتنهام هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين […]

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