الدوري الإسباني: برشلونة يحقق فوزاً صعباً على بيلباو في الليغا

2021/02/01 | 01:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، فريقه لتحقيق الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 21 من الليغا.وسجل لبرشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة (20)، وأنطوان جريزمان في الدقيقة (74)، بينما سجل جوردي ألبا بالخطأ في مرماه هدف أتلتيك بيلباو.ورفع برشلونة رصيده إلى […]

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