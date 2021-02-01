الثورة المصرية والبحث عن الحزب المفقود - عبدالجواد سيد

2021/02/01 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد ليس للعنوان علاقة برواية مارسيل بروست الشهيرة ، البحث عن الزمن المفقود، ولكنه بالتأكيد يحمل علاقة قوية بقصة الثورة المصرية ، التى أثارت ذكراها العاشرة سؤالين كبيرين ، ماذا و لماذا ، ماذا كانت الثورة المصرية ، ولماذا فشلت ووصلت بنا إلى هذا الطريق المسدود ، حيث فقدنا كل إمكانية فى المشاركة السياسية ، التى كنا نصبو إليها ، وكل إمكانية فى تقرير مصيرنا ، حتى ولو بمجرد كلمة ، وحيث بدا عصر حسنى مبارك ال ......





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