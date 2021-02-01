الى اين تمضون ...-رفاق-؟! - توما حميد

2021/02/01 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد اطلعت على تقرير تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول " أبناء البشرة السمراء قاموا بعقد اجتماع قرروا فيه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للدفاع عن وجودهم ونيل حقوقهم في المساواة الفعلية والتمثيل السياسي والمناصب العليا" في بلد بنيت فيه السلطة على المحاصصة على أساس أكثر الهويات بدائية ورجعية، ليس في هذا شيء غريب.



ولكن ما صدمني بشدة ان هذا الاجتماع عقد في مكتب منظمة حرية المرأة وحضرته نائبة رئ ......





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