مجلس الوزراء يُخصص 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

2021/02/01 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

خصص مجلس الوزراء 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا، وفي حين كشفت وزارة الصحة عن أن توزيع اللقاحات سيكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة، مؤكدة أن العودة إلى الحظر الشامل او الجزئي واردة جدا مع زيادة الاصابات في الأسبوعين الأخيرين.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في بيان: إن “مجلس الوزراء، قرر تخصيص مبلغ مئة مليون دولار من محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا، بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، على أن تعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي (المالية والتخطيط) بالتنسيق بينهما وبين البنك الدولي”.

وأوضح ان “القرار جاء بناءً على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة بتأريخ 26/ 1/ 2021”.

بدوره، أعاد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، التذكير ببيان للوزارة بشأن احتمالية العودة لتصعيد الاجراءات الوقائية بسبب عدم الالتزام الواضح في جميع المدن العراقية ومنها إقليم كردستان، مبيناً أن الوزارة رصدت عدم الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والوقاية الشخصية والمجتمعية.

وأوضح البدر، في حديث لـ”الصباح”، ان هناك توجها لتشديد الإجراءات من بينها إعادة الحظر الجزئي او الشامل او المناطقي بحسب المستجدات ويبقى القرار الاخير بيد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وبشأن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى العراق، قال مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ لقاح فيروس كورونا سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين”، وان توزيع اللقاح بين المحافظات سيكون بحسب عدد سكان كل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية، إذ إنه لا توجد أي محافظة بمأمن من ارتفاع عدد الإصابات”.

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