بعد مخاوف من وقوع

2021/02/01 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحزب الحاكم في ميانمار، فجر الاثنين، اعتقال الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أون سان سو تشي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الحزب.

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