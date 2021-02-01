مصرع 12 شخصا بغرق قاربين في كولومبيا

2021/02/01 | 02:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن الأميرال خوسيه دافيد إسبيتيا قائد قوة مكافحة المخدرات في البحرية الكولومبية، أن 12 شخصا بينهم سبعة أطفال لقوا حتفهم بغرق قاربين قرب ميناء توماكو، ثاني أهم ميناء في البلاد.

وأضاف: "للأسف توفي 12 شخصا، لدينا وحدات من خفر السواحل وطائرات وهليكوبتر تبحث في المنطقة عن آخرين"، دون أن يحدد عدد المفقودين في البحر.

وقال: "لا نعرف حاليا سبب الحادث لكن لم يكن أي أحد من المتوفين يرتدي سترة نجاة"، مضيفا أن السكان والصيادين أنقذوا 36 من الركاب.

وأفاد مسؤولون في المنطقة بأن القاربين كانا مكتظين بالركاب عندما أبحرا من توماكو صوب سان خوسيه ديل جوايابو.

المصدر: RT

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