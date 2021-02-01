2021/02/01 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مساء الأحد، أسماء المحامين الذين سيتولون جهود الدفاع عنه في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاكمة ترامب.. الرئيس الأميركي السابق يكشف لائحة الدفاع ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاكمة ترامب.. الرئيس الأميركي السابق يكشف لائحة الدفاع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).