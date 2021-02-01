مظاهرات تطالب برحيل الرئيس البرازيلي لاستجابته السيئة لأزمة كورونا

2021/02/01 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مئات الأشخاص، الأحد، في تظاهرات جديدة في جميع أنحاء البرازيل، احتجاجا على طريقة تعامل الرئيس، جايير بولسونارو، مع جائحة كوفيد-19، وقد طالب البعض باستقالته أو عزله.

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