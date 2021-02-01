الصين تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/01 | 04:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت الهيأة الصحية الصينية، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الهيأة أن هذا العدد يمثل انخفاضا حادا بعدد الإصابات، بعد تسجيل 92 إصابة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 89564، في حين توقف عدد الوفيات عند 4636.

المصدر: RT

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