"الأيادي الناعمة" تزيل الألغام في العراق ولبنان

2021/02/01 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقود من الحرب، امتهنت كثير من النساء "حرفة" نزع الألغام في المناطق التي عرفت نزاعات مسلحة مثل سنجار في محافظة نينوى العراقية، ذات الأغلبية اليزيديين، والخط الأزرق في لبنان.

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