قبل الانتخابات البرلمانية.. حملة اعتقالات متبادلة بين السلطة الفلسطينية وحماس

2021/02/01 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب في صحيفة "جيروزاليم بوست" خالد أبو طعمة إنه "على الرغم من الحديث عن إجراء انتخابات عامة جديدة في فلسطين، تواصل كل من السلطة الفلسطينية وحماس تضييق الخناق على أنصار بعضهما البعض في الضفة الغربية وقطاع غزة".

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