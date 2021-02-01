عضو بلجنة الطاقة النيابية: نحو 7 آلاف مشروع متلكئ في العراق.. بعضها متوقف منذ 10 سنوات

2021/02/01 | 07:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربطت لجنة الخدمات النيابية ازمة المشاريع المتلكئة، بنسبة الـ 20 % للسلف التشغيلية التي كانت تمنح لها في بداية العمل، كاشفة عن مخاطبة المؤسسات الحكومية بمنع منح تلك السلف الا بعد تكملة المشروع.وذكر عضو اللجنة جاسم البخاتي لـ”الصباح” ان عدد المشاريع المتلكئة قد يصل الى 7 آلاف مشروع، منها ما مضت على توقفه عشرة اعوام، منوها بان تلك المشاريع خصصت لها مئات المليارات في الموازنات السابقة، برغم ان نسبة انجازها قبل توقفها كانت متدنية جدا.وتابع ان هناك اسبابا عديدة لتلكئها، منها الإحالة إلى شركات غير رصينة تعود الى جهات تستغل طريقة التعاقد لتمرير عمليات فساد كبرى، او غير متخصصة فشلت في تنفيذ المشروع.وعزا البخاتي السبب الرئيس وراء توقف تلك المشاريع الى منح سلف تشغيلية تصل الى 20 % من قيمة المشروع بالرغم من أن المنجز من المشروع فقط 5 %، وهذا ما خلق هذا الكم الهائل من المشاريع المتوقفة”.وكشف عن مخاطبة لجنة الخدمات النيابية جميع المؤسسات الحكومية والمحافظات لمنع منح اي شركة او مقاول تلك السلف، الا بعد انجاز المشروع، لافتا الى ان هذا الاجراء كان من المفترض ان يطبق منذ سنوات.ووصف البخاتي ازمة المشاريع “المتلكئة” بأنها “مستنقع” لا يمكن للحكومة ان تخرج منه من دون خسائر كبيرة، ولهذا ستكون مجبرة على تخصيص الاموال لاستكمالها، منعاً لاندثارها او تدميرها .

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