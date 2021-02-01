2021/02/01 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" في بيان باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقلاب ميانمار.. الآمم المتحدة تندد باعتقال الجيش الزعيمة أونغ سان سو تشي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقلاب ميانمار.. الآمم المتحدة تندد باعتقال الجيش الزعيمة أونغ سان سو تشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).