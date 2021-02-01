الموانئ تعلن التعاقد مع شركة عالمية للسيطرة على الفساد

2021/02/01 | 08:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت الشركة العامة لموانئ العراق تعاقدها مع احدى الشركات الأمنية العالمية للارتقاء بجوانب مكافحة عمليات الفساد والحفاظ على الحرم الجمركي من عمليات التجاوز سعيا لرفع الايرادات الى المستوى المنشود.ويذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اطلق خلال العام الماضي حملة لحماية الموانئ في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية في إطار ستراتيجية (مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية)، واكد ان “الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات الامنية التي سيكون لها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز”، واوعز بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد”.وكشف مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي لـ”الصباح” عن “التعاقد مع شركة امنية عالمية متخصصة تعمل على ادارة الموانئ والارتقاء بالجانب الامني والسيطرة على اية عمليات تحوم حولها شبهات الفساد”.واكد ان “الشهرين المقبلين سيشهدان اتمام الجهوزية الامنية لحماية الموانئ وممارسة الجهات المكلفة بذلك اعمالها بأتم وجه”.

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