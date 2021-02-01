نائب عن الفتح: لن نمرر الموازنة كما تريدها الحكومة

2021/02/01 | 08:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، ان الموازنة لن تمرر كما تريدها الحكومة وفق صيغتها الحالية، لافتا الى ان هناك الكثير من علامات الاستفهام على اجراءات الحكومة واتفاقاتها.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “كل المحافظات المنتجة للنفط ينبغي ان تحصل على تخصيصات مالية اضافية فيما يتعلق بمبالغ البترودولار، في حين مازالت هذه المحافظات مظلومة بسبب عدم انصافها”.

واضاف ان “الموازنة لن تمرر كما تريدها الحكومة بشكلها الحالي بل سيتم التصويت عليها وفق مايريده الشعب بعد اجراء التعديلات عليها داخل البرلمان”.

وبين ان “هناك علامات استفهام على اجراءات الحكومة وخاصة مايتعلق ببيع ممتلكات الدولة، اذ ينبغي ان توضح الكثير من الامور من بينها الاتفاقات الغامضة مع الاردن وابقائها للارهابيين في السجون من دون تنفيذ الاحكام”.



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