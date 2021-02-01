موانئ العراق تتعاقد مع شركة أمنية عالمية للارتقاء بجوانب مكافحة الفساد

2021/02/01 | 08:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى الشركة

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، عن تعاقدها مع احدى الشركات الامنية العالمية للارتقاء بجوانب مكافحة عمليات الفساد والحفاظ على الحرم الجمركي من عمليات التجاوز.

وذكر مدير الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 1 شباط 2021، انه "تم التعاقد مع شركة أمنية عالمية متخصصة تعمل على ادارة الموانئ والارتقاء بالجانب الامني والسيطرة على أية عمليات تحوم حولها شبهات الفساد".

واكد ان "الشهرين المقبلين سيشهدان اتمام الجهوزية الامنية لحماية الموانئ وممارسة الجهات المكلفة بذلك اعمالها بأتم وجه".

يأتي ذلك بعد قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بإطلاق حملة لحماية الموانئ في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية في إطار ستراتيجية (مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية)، حيث أشار إلى أن "الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات الامنية التي سيكون لها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز".

ر.إ

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