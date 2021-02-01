الاتصالات تعوّل على الكيبل الضوئي لحل ضعف الانترنت

2021/02/01 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

مددت وزارة الاتصالات عروض الكيبل الضوئي لغاية الشهر المقبل لاستقطاب اكبر عدد من الشركات لتسويق الخدمات، بينما تعول الوزارة على هذا المشروع لحل مشكلة ضعف الانترنت.وبدأت الوزارة قبل مدة تنصيب وايصال الخطوط الضوئية الجديدة التي تعمل بتقنية الكيبل الضوئي الى المنازل السكنية، ونوهت بان حاجة البلد تصل الى 6 ملايين خط ضوئي. وقال المتحدث الرسمي باسمها رعد المشهداني في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، ان “الوزارة مددت فترة العروض لتشغيل خدمات الكيبل الضوئي الـ FTTH لاستقطاب اكبر عدد من الشركات الاستثمارية التي ستعمل على تسويق الخدمات الخاصة بهذا المشروع”.ويعد مشروع الكيبل الضوئي من المشاريع المهمة التي ستقدم خدمات مغرية للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الصوتية والمعلوماتية والفيديوية والصور وخدمة الانترنت والالعاب وتقديم الدروس التعليمية للطلبة من خلالها.واكد المشهداني، ان “تشغيل الكيبل الضوئي سيسهم في تحسن خدمات الانترنت”، لافتا الى ان “البنى التحتية الخاصة بالمشروع مهيأة وتم تنصيب الخطوط الضوئية والكابينات ورفدها بالمهندسين والمدربين على التشغيل”.وبين ان “الوزارة تنتظر اكمال الترويج عن العروض الخاصة بالشركات التي ستسوق الخدمات الخاصة بالكيبل الضوئي، واشترطت ضرورة تشغيل الايدي العاملة المحلية، لان ذلك سيوفر الاف فرص العمل للعاطلين عند تشغيله”.وتتميز الشبكة الضوئية عن مثيلاتها من شبكات الاتصالات بنقاوة الصوت ورخص اسعارها وتعد من اقوى شبكات الاتصالات بالعالم الى جانب ذلك ان الشبكة غير قابلة للاختراق او التجسس لنسبة الامان العالية التي وفرتها الوزارة من خلال الكابلات الضوئية التي اعتمدت فيها.وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، ان “شركات عربية وعالمية ومحلية قدمت على المشروع لاستثماره وتسويق خدماته، وان الوزارة ستعمل على اختيار الافضل منها في تقديم الخدمات”.

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