الموانئ العراقية تعلن عن إنجاز ‌أتمتة الموانئ خلال الشهرين المقبلين

2021/02/01 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق،الاثنين، تعاقدها مع احدى الشركات الامنية العالمية للارتقاء بجوانب مكافحة عمليات الفساد والحفاظ على الحرم الجمركي من عمليات التجاوز سعيا لرفع الايرادات الى المستوى المنشود. وكشف مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في حديث لصحيفة "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن “التعاقد مع شركة امنية عالمية متخصصة تعمل على ادارة الموانئ والارتقاء بالجانب الامني والسيطرة على اية عمليات تحوم حولها شبهات الفساد”. واكد ان “الشهرين المقبلين سيشهدان اتمام الجهوزية الامنية لحماية الموانئ وممارسة الجهات المكلفة بذلك اعمالها بأتم وجه”. ويذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اطلق خلال العام الماضي حملة لحماية الموانئ في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية في إطار ستراتيجية (مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية)، واكد ان “الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات الامنية التي سيكون لها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز”، واوعز بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد”.

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