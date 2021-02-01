اللقب الثاني من ست مشاركات.. الدانمارك بطلة العالم في كرة اليد

2021/02/01 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظت الدنمارك على لقب بطولة العالم لكرة اليد، بفوزها الأحد، على جارتها السويد 26-24 في نهائي اسكندنافي مثير للنسخة السابعة والعشرين التي أقيمت في مصر، وشهدت حصد إسبانياً للمركز الثالث على حساب فرنسا 35-29.

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