انطلاق عملية أسود الجزيرة من 9 محاور في ثلاث محافظات

2021/02/01 | 08:29 - المصدر: وكالة ناس

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انطلاق عملية اسود الجزيرة بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد، وتشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعه محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الارهابية في المناطق الصحراوية وتدمير اوكارهم.

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