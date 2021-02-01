أسترازينيكا تسلّم 9 ملايين جرعة لقاح إضافية للاتحاد الأوروبي


أسترازينيكا تسلّم 9 ملايين جرعة لقاح إضافية للاتحاد الأوروبي
2021/02/01 | 12:32 - المصدر: الشرقية
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