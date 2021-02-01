الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبدأ زيارة للعراق

2021/02/01 | 12:32 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيلتقي الحجرف الكاظمي والحلبوسي ومسؤولين آخرين (فايز نورالدين/فرانس برس)

وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقالت مصادر حكومية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن الحجرف سيلتقي عدداً من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيسا الحكومة مصطفى الكاظمي، والبرلمان محمد الحلبوسي، لبحث ملفات مشتركة عدة بين بغداد ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن سبل زيادة التنسيق بين الجانبين في عدد من القضايا المهمة، ومن بينها دعم جهود العراق في الحرب على الإرهاب، ودعم العراق في ملف الانتخابات، فضلاً عن ملف الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.

وأمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سيزور العراق اليوم، موضحة، في بيان، أنه سيجتمع بوزير الخارجية العراقي لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت إلى أن الحجرف سيلتقي بالمسؤولين العراقيين خلال الزيارة.

والشهر الماضي، بحث وزير الخارجية العراقي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عدداً من القضايا التي تخص العراق، ودعا الوزير العراقي خلال اللقاء إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدولي، والعمل على إيجاد آليات للعمل المشترك بين العراق ومجلس التعاون.

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