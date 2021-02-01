المركزي يعلن مبادرة جديدة لقروض الاسكان تصل إلى 125 مليون دينار

2021/02/01 | 12:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن البنك المركزي، الاثنين، عن مبادرة جديدة لقروض الاسكان للراغبين بشراء الوحدات السكنية من المواطنين والموظفين، تتراوح ما بين 75 و100 و125 مليون دينار.

وقال البنك في بيان اليوم، (1 شباط 2021)، انه "بهدف التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد، قرر البنك المركزي العراقي استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق" .

وأوضح البنك، ان "منافذ التقديم على هذه القروض تنقسم الى نوعين:

الاولى: قروض صندوق الإسكان التي تكون بمبلغ قدره (75) مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لاتقل عن (100) متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (60) مليون دينار في اقضية العاصمة بغداد و(50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية التي سبق وأن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق، وسيكون القرض دون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة، لتسهيل قيمة القسط الشهري .

الثانية: قروض المصرف العقاري بمبلغ قدره (100) مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لاتقل عن (100) متر مربع، وستكون هذه القروض بفائده سنوية متناقصة نسبتها (2%) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة.

وقروض بمبلغ (125) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، وستكون تلك القروض دون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة" .

وذكر البنك المركزي في بيانه، انه تم "اضافة مبادرة أخرى من خلال منح قروض للموظفين الموطنة رواتبهم في (المصارف الحكومية والخاصة) بمبلغ قدره (15) مليون دينار وبعمولة مقطوعة تستوفى لمرة واحدة وقدرها 4% من قيمة القرض وبفترة سداد 5 سنوات".

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