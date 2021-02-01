انقلاب عسكري في بورما واعتقال زعيمة الديمقراطية أونغ سان سو تشي

2021/02/01 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ الجيش البورمي انقلابا عسكريا معلنا حالة الطوارئ، فيما أصدر أوامر بتعيين جنرالات في المناصب الرئيسة.

واعتقل الجيش البورمي أيقونة الديموقراطيّة السابقة في بورما “أونغ سان سو تشي”، والتي تعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، حيث أكد الجيش البورمي أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة، متهما اللجنة الانتخابية بعدم معالجة المخالفات خلال الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني الماضي وفاز بها حزب سان سو تشي بأغلبية ساحقة.

بدورها دعت سان سو تشي الشعب عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم قبول الانقلاب.

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