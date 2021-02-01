مفوضية حقوق الإنسان تحذر من تجاهل الحكومة ووزارة التعليم لمطالب حملة الشهادات

2021/02/01 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من تجاهل الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب المعتصمين من حملة الشهادات العليا.

ودعت المفوضية القوات الأمنية بشكل عام الى ضرورة مراعاة حقوق الإنسان وعدم انتهاك الحريات الأساسية، والكف عن استخدام العنف في تفريق التظاهرات السلمية..



مطالبة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير فرص العمل واستثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في المؤسسات الحكومية وتضمين الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات كلا ضمن اختصاصه التعليمي والفني والتقني.

المفوضية تحذر من استمرار تجاهل مطالبات حملة الشهادات العليا والاختصاصات الاخرى واستخدام العنف المفرط لتفريقهم.

حذرت…

Posted by ‎المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق‎ on Sunday, January 31, 2021

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