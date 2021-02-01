النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً بتخصيص (1288) قطعة ارض بذي قار

2021/02/01 | 12:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت هيئة النزاهة، الإثنين، ضبط عمليات تلاعب وتزوير في تخصيص (1288) قطعة أرض لشريحتي الشهداء والجرحى في محافظة ذي قار.

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