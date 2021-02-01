وزير الصحة: شحنة لقاح فيروس كورونا الأولى ستصل في ثلاثة أسابيع

2021/02/01 | 12:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الإثنين، بأن الشحنة الأولى من لقاح كورونا ستصل العراق في غضون أسابيع.وقال التميمي وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، إن “الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ستصل العراق في ثلاثة أسابيع”.

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