2021/02/01 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى: أنباء العثور على مقبرة جماعية غير صحيحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى: أنباء العثور على مقبرة جماعية غير صحيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).