البعد الاجتماعي الناقص - حسن مدن

2021/02/01 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن أحد أكبر الملفات المغيبة في خضم الفوضى التي تعم العالم العربي اليوم هو الملف المعيشي للمواطنين العرب، وخاصة أولئك ذوي الدخل المحدود والذين يقعون تحت خط الفقر أو حتى على حافته أو بمحاذاته.من المفارقات أن الهبّات والانتفاضات العربية التي جرت قبل نحو ستة أعوام، إنما كان باعثها الأساسي هو ضغط الحاجة المعيشية والإحساس بمهانة الفقر، ولنا هنا أن نذكر أن الهبّة الشعبية في تونس التي أطلقت الشرارة الأول ......





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