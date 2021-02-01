القضاء: وصول أكثر من 600 قضية تتعلق بغسيل الأموال إلى محكمتي الجنح والجنايات

2021/02/01 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى، وصول أكثر من ستمئة قضية تتعلق بغسيل الأموال إلى محكمتي الجنح والجنايات.

وذكرت صحيفة القضاء ان التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير ‏قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ما ‏يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي.

‏وأضافت الصحيفة، أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسيل الأموال باشرت بإجراء التحقيق بخصوص ‏أحد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بمزاد بيع العملة الأجنبية ومتابعة ‏مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية.

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