السامرائي يلتقي مسؤولاً في السفارة الفرنسية لبحث القرض المخصص لإنشاء مطار الموصل

2021/02/01 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اللجنــــة الماليـــــة تعقد اجتماعها الـ(٣٧) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

- نائب رئيس اللجنة المالية السيد مثنى السامرائي يلتقي رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عبد النور براهيمي لبحث القرض الفرنسي المخصص لإنشاء مطار الموصل.

- اللجان الفرعية للجنة المالية تستضيف كل من هيئة النزاهة ،ووزارة النقل ،ودائرة الطرق والجسور لمناقشة التخصيصات المالية لهذه المؤسسات ضمن موازنة ٢٠٢١ .

يتبع.



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