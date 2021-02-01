بيئة ديالى تحذر من ’’كارثة’’ تهدد حياة 20 ألف نسمة

2021/02/01 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذرت دائرة بيئة محافظة ديالى، اليوم الاثنين (1 شباط 2021)، من كارثة تهدد أرواح 20 الف نسمة شرق بعقوبة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقاً ميدانياً مختصاً من بيئة ديالى نظم جولة ميدانية في محطة اسالة ماء ناحية السلام، (20كم شرق بعقوبة)، وتبين عدم وجود أي آلية سليمة للتعامل الآمن مع قناني غاز الكلور لعدم وجود مخازن لخزنها ووضعها بشكل عشوائي ومبعثر بالاضافة الى عدم وجود أي سقائف حديدية أو مخزن نظامي ، إضافة إلى عدم وجود أياً من المتطلبات البيئية في التعامل مع اسطوانات الكلور من قبل العاملين في المجمع ".

واضافت ، أن "الأسطوانات المخصصة لضخ الغاز سعة ١طن موضوعة بصورة عشوائية وعلى الأرض مباشرة ، مما ينذر بحدوث كارثة تسرب للغاز في أي لحظة نتيجة الاهمال وتعرض حياة اكثر من 20 الف نسمة من الاهالي ممن يسكنون قرب المجمع للخطر ".

واكد مدير بيئة ديالى ، انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق دائرة ماء ديالى للمخالفات البيئية التي تم تدوينها في مجمع ماء ناحية السلام ، خدمة للصالح العام ومن اجل الحفاظ على حياة مواطنينا من الاصابة بالامراض ومنها الامراض الوقائية ".

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