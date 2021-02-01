خبير: العراق وافق على قرض بـ353 مليون دولار دون ضمانات سيادية

2021/02/01 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير الاقتصادي والاكاديمي، نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، على موافقة العراق على قرض جديد قال انه من ’’دون ضمانة سيادية’’.

وكتب المرسوي، على صفحته في ’’فيسبوك’’، أن "العراق وافق على اقتراض 353 مليون دولار منها 245 مليون دولار هو اصل القرض زائدا 73 مليون دولار ( والمفروض ان تكون الفائدة 108 مليون دولار وليس 73 مليون دولار كما جاء في توصية المجلس الوزاري للطاقة )، عن سعر الفائدة 8% من دون ضمانة سيادية".

وتابع "ويكون تسديد القرض والفائدة المترتبة عنه بموجب اتفاقية تحميل النفط الخام بين شركة ليتاسكو (الذراع التجاري لشركة لوك أويل الروسية) وشركة تسويق النفط (سومو)".

وبحسب المرسومي، فان "القرض يستهدف توسيع الطاقة الانتاجية في حقل الناصرية التي تبلغ حاليا 100 الف برميل يوميا".

واشار الى ان هناك "شكوكاً كبيرة حول الجدوى الاقتصادية من الاستثمار، من خلال القروض الخارجية لزيادة انتاج النفط في الوقت الذي تخفض فيه وزارة النفط الانتاج من حقول النفط العملاقة في العراق استجابة للقيود التي تفرضها اوبك بلس".

وتابع "فضلا عن ان وزارة النفط تمتلك موارد مالية ذاتية كبيرة من خلال انشطتها النفطية المتعددة وفي مقدمتها ايراداتها الكبيرة من بيع المشتقات النفطية كان من الممكن ان توظف جزءا منها في الاستثمار في الصناعة الاستخراجية".

واشار بالقول "والمعروف ان موازنة وزارة النفط هي الاكبر بين الوزارات العراقية اذ وصلت في مشروع موازنة 2021 الى 16.387 ترليون دينار ، فضلا عن ان هذا القرض هو خارج الموازنة العامة لعام 2021 ومن ثم فهو يفتقد الى الغطاء القانوني له".

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